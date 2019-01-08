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ANKARA'DA KAR KÜREME ARACI YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 04:41 | Son Güncelleme

  Ankara'da kar küreme aracı yandı.

Haber-Kamera: Özgür ALTIN / ANKARA,(DHA)
Ankara'da kar küreme aracı yandı. Çankaya ilçesi Uğur Mumcu Caddesi ile Koza Sokak kesişiminde kapanan yolları açmak için çalışan kar küreme aracı henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Olay saat 04.00 sularında gerçekleşti. Araç kar küreme işlemini yürütürken Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bir anda alev aldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri araca müdahale ederken polis kuvvetleri de çevre de güvenlik önlemleri aldı. Şans eseri şoförün olayı fark eder etmez araçtan ayrılması ile herhangi bir ölüm yada yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri soğutma işlemlerini tamamladıktan sonra çevreye çok sayıda temizlik ekibi gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Yanan araçtan görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar

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