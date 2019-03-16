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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 11:38 | Son Güncelleme

ANKARA'da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Başkentte dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler, araçlarının üzerine biriken karları temizleyerek, yola çıktı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, vatandaşlar rüzgarın da etkisiyle yürümekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, gün içinde yağış etkisini kaybedecek.

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