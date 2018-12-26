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Ankara'da kar yaşamı zorlaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

Ankara, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Ankara'da kar yaşamı zorlaştırdı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- Ankara, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yer yer 15 santime ulaşan kar, kentte yaşamı zorlaştırdı.
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerine kadar devam etti. Gece boyunca zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ile birlikte Başkent beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Kar, kentte yaşamı zorlaştırdı. Sabah, beyaz örtüye uyanan Ankaralılar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı. Kar ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle karla kaplı ara sokaklarda araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar kayarak yoldan çıktı, hasarlı kazalar meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, özellikle bulvarlarda ve caddelerde tuzlama çalışması yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan Ankara, drone ile havadan görüntülenirken, güzel görüntüler de ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da kar yaşamı zorlaştırdıAnkara'da kar yaşamı zorlaştırdıAnkara'da kar yaşamı zorlaştırdıAnkara'da kar yaşamı zorlaştırdı

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