Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik tamamı aktif görevde 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara\u2019da Kara Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 Kara Havac\u0131l\u0131k Komutanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesindeki FET\u00d6 yap\u0131lanmas\u0131na y\u00f6nelik tamam\u0131 aktif g\u00f6revde 34 asker hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildi.PARTNERBirlikte uyudu\u011fu pitonu bir anda yemeyi kesince...(\u00d6zel) \u00d6nlerinde olan kazaya ald\u0131r\u0131\u015f etmeden ge\u00e7ip gittilerBursa'da 1 ton bal\u0131\u011f\u0131, piknik alan\u0131na b\u0131rak\u0131p ka\u00e7t\u0131lar
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