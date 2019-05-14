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Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik tamamı aktif görevde 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik tamamı aktif görevde 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik tamamı aktif görevde 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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