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ANKARA'DA KASA YÜKLÜ TIR REFÜJE ÇIKTI: 1 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 05:40 | Son Güncelleme

ANKARA'DA KASA YÜKLÜ TIR REFÜJE ÇIKTI: 1 ÖLÜ   ANKARA'da, plastik kasa yüklü TIR'ın refüje çıktığı kazada, TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

ANKARA'DA KASA YÜKLÜ TIR REFÜJE ÇIKTI: 1 ÖLÜ

ANKARA'da, plastik kasa yüklü TIR'ın refüje çıktığı kazada, TIR sürücüsü hayatını kaybetti. TIR'dan dökülen plastik kasalara çarpan 2 otomobilde ise hasara sebep oldu.

Kaza, Yenimahalle Anadolu Bulvarı üzerinde Ankara Çevre Yolu'na 200 metre kala saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Çevre Yolu yönünde giden Mustafa Seferoğlu (36) yönetimindeki 42 FKN 30 plakalı TIR, iddiaya göre, sis nedeniyle görüşün zorlaştığı yolda sürücünün kontrolünden çıkarak fefüje çıktı. Sürücü Seferoğlu, refüjdeki aydınlatma direğini deviren TIR'dan düşerek TIR'ın altında kaldı. TIR'ın dorsesindeki plastik kasalar ise yolun diğer tarafına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Seferoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA İÇİNDE KAZA KAMERADA

Polis ekipleri, yol üzerinde işaretleme yaparak, trafiği yavaşlattı. Ancak yoldan geçen 2 otomobil, sürücülerinin siste işaretleri fark etmemesi sonucu plastik kasalara çarptı. Aydın Kılıçarslan yönetimindeki 06 LLG 56 plakalı otomobilin kaza anı kameraya yansıdı. TIR sürücüsü Mustafa Seferoğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, yoldaki kasalar iş makinelerince temizlendi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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