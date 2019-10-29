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Ankara’da kavga: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Ankara’da yabancı uyruklu ve akraba olan kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.Başkentte göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Mamak’ın Demirlibahçe Mahallesi’nde yabancı uyruklu kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

Ankara’da yabancı uyruklu ve akraba olan kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Başkentte göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Mamak’ın Demirlibahçe Mahallesi’nde yabancı uyruklu kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Akraba oldukları öğrenilen kişiler önce tartışmaya başladı ardından da sözlü tartışma alevlenince yerini kavgaya bıraktı. Bunun üzerine bazı vatandaşlar da kavgayı ayırmaya çalıştı ve polise haber verdi.
Olay yerine Demirlibahçe Karakol Amirliğine bağlı polisler gelerek kavgayı yatıştırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere gönderildi. Diğer hafif yaralı 4 kişi de karakola götürüldü. Toplamda 8 kişinin yaralandığı kavgada polis mahalle güvenliğini sağlamak için sokağı incelemeye aldı.
Kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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