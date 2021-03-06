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  4. Ankara’da kayıp inşaat işçisi ormanlık alanda ölü bulundu

Ankara’da kayıp inşaat işçisi ormanlık alanda ölü bulundu

06.03.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Ankara’da 3 gündür kendisinden haber alınamayan inşaat işçisi, şehir dışındaki ormanlık alanda ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Ankara, Kahramankazan ilçesi Kılıçlarköyü Mahallesi Bağlar mevkiinde meydana geldi.

Ankara’da 3 gündür kendisinden haber alınamayan inşaat işçisi, şehir dışındaki ormanlık alanda ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ankara, Kahramankazan ilçesi Kılıçlarköyü Mahallesi Bağlar mevkiinde meydana geldi. Kahramankazan merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki piknik alanına giden 3 kişi, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Şahısların ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bulunan kişinin başının arkasından ve kasık bölgesinden isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde 3 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunduğu inşaat işçisi Mehmet K. olduğu öğrenildi.

“Evinden kilometrelerce uzakta ölü bulundu”
Evli ve 3 çocuk babası Mehmet K.’nın 3 gün önce saat 08.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’ndeki evinden ayrılarak işe gittiği, sonrasında da ailesinin kendisine ulaşamadığı belirtildi. Mehmet K.’nın cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma sürüyor.

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