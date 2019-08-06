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Ankara'da kaza; 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 08:13 | Son Güncelleme

ANKARA'da, hafif ticari aracın, arpa yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da kaza; 1 ölü, 2 yaralı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, hafif ticari aracın, arpa yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Etimesgut ilçesi Dumlupınar Bulvarı Yaşamkent kavşağında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 LNA 62 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, Çorum'dan Eskişehir'e arpa taşıyan Abdül Vanlı yönetimindeki 42 PL 913 plakalı TIR'a arkadan çarpıp, ters döndü. TIR, kaza yerinin 100 metre ilerisinde durabildi. Kazada, ticari araçtaki Selda Demir ve Ramazan Bağcı ile bir kadın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Demir ve Bağcı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Ekipler, hayatını kaybeden kadının kimliğinin tespiti için bulunan cep telefonunu cenazenin parmak iziyle açmaya çalıştı. Kimliğine ulaşılamayan kadının cenazesi, incelemenin ardından belediyeye ait araçla morga kaldırıldı.
KİLOMETRE TAKILI KALDI
Dumlupınar Bulvarı'nın 3 şeridi, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Trafiğin tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeninden normale döndü. Ters dönen hafif ticari aracın hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

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