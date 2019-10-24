Ankara'da kaza: 3 yaralı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkıp, önce sinyalizasyon ışığı direğine, ardından da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kazım Özalp Mahallesi Çankaya Köşkü önünde meydana geldi. Uğur Mumcu Caddesi'nden Atakule yönüne giden Rıfat G. yönetimindeki 06 DL 7157 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp önce sinyalizasyon ışığı direğine, ardından da ağaca çarptı. Kazada, sürücü Rıfat G. ile Eray E. ve Halil C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

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