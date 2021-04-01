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Ankara’da kaza: 4 ölü 5 yaralı

01.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun dolu yağışından etkilenen bir otomobil Ankara-İstanbul Otoyolu’nda seyreden bir tıra arkadan çarptı.

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Yoğun dolu yağışından etkilenen bir otomobil Ankara-İstanbul Otoyolu’nda seyreden bir tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
İstanbul’dan Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki “34 GEF 02” plakalı otomobil, otoyolun İneköy mevkisinde yoğun dolu yağışı sonrası kayganlaşan yolda seyreden 34 NF 6328 plakalı Ferhat K kontrolündeki tıra arkadan çarptı.
Kaza sonucunda, sürücü Tahir Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir hayatını kaybederken, 5 kişide yaralandı. Arkadan gelen 9 araç ise duramayarak zincirleme kazaya sebep oldu. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda Hızır Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Öte yandan, kaza sonrasında yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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