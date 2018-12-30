Ankara'da kaza: 5 yaralı

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece yarısı sıralarında Çankaya ilçesi, Söğütözü Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 06 AEY 718 plakalı otomobil, kırmızı ışıklarda bekleyen E.S yönetimindeki 06 YNE 80 plakalı araca çarptı. Kazada, 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Kazada, M.K. ile diğer araçta bulunan M.Y., E.S., Z.S. ve S.S. yaralandı. Araçta sıkışan Z.S. itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar ise, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bir görgü tanığı, "Sol tarafa kırmızı ışık yanıyordu. Beyaz aracı bir araç sıkıştırdı, kırmızı ışıkta bekleyen araca vurdu" dedi.

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