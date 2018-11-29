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Ankara’da, kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde başka bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobillerinde yaşamını yitiren Menekşe Ülkeroğlu (64) ve zihinsel engelli oğlu Sedat Ülkeroğlu (35), Kahramankazan ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde başka bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobillerinde yaşamını yitiren Menekşe Ülkeroğlu (64) ve zihinsel engelli oğlu Sedat Ülkeroğlu (35), Kahramankazan ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Dün, Yenimahalle Çevre Yolu'nda OSTİM Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Osman B.'nin kullandığı 06 AK 9460 plakalı otomobil, önünde giden Aziz Ülkeroğlu'nun kullandığı 06 DV 2801 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ülkeroğlu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Refüjdeki bariyere çarpıp takla attı. Otomobilde bulunan Menekşe Ülkeroğlu ve oğlu zihinsel engelli Sedat Ülkeroğlu yaşamını yitirdi. Baba Aziz Ülkeroğlu ise yaralı kurtuldu. Yaz dönemini geçirdikleri memleketleri Artvin’in Yusufeli ilçesinden Kahramankazan'daki evlerine dönerken meydana gelen trafik kazasında ölen anne ve oğlu için bugün Kayı Mahallesi Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi tamamlanarak taburcu olan acılı eş Aziz Ülkeroğlu da katıldı. Belediye Başkanı Lokman Ertürk de cenazeye katılarak, Aziz Ülkeroğlu'nu teselli etmeye çalıştı. Anne ve oğlunun cenaze namazlarını, ölen Menekşe Ülkeroğlu'nun kardeşi imam Yavuz Ülkeroğlu kıldırdı. Menekşe ve Sedat Ülkeroğlu, Kahramankazan Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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