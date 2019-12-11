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Ankara'da Kazakistan Bağımsızlık Günü resepsiyonu verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 22:21 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Kazakistan'ın bağımsızlık, istikrar ve kalkınma yolundaki büyük hamlelerini yakından takip ediyor, bundan büyük mutluluk duyuyoruz" - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı: - "Kazakistan, bağımsızlığının ardından kardeş Türkiye'nin her türlü desteğini gördü ve Kazakistan da her zaman Türkiye'nin yanında oldu, olmaya devam edecek"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kazakistan'ın bağımsızlık, istikrar ve kalkınma yolundaki büyük hamlelerini yakından takip ediyor, bundan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'nın ev sahipliğinde, ülkesinin bağımsızlığının 28'inci yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, TBMM Başkanı Şentop, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmaktan daima gurur duyduğunu dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin özel öneme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye ile Kazakistan arasında 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin belirlendiğine dikkati çeken Şentop, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için karşılıklı çaba sarf edildiğinin altını çizdi.

Şentop, "Kazakistan'ın sevinci bizim sevincimizdir, kederi bizim kederimizdir. Kazakistan'ın bağımsızlık, istikrar ve kalkınma yolundaki büyük hamlelerini yakından takip ediyor, bundan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, "Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı" ilan edildiğini anımsatan Şentop, "Gerek görüşleri gerek uygulamalarıyla öncü, vizyoner lider Nazarbayev'in sadece Kazakistan'a değil, Türk dünyasına, bölgesine ve dünyaya yol gösteren çalışma ve faaliyetlerini yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Şentop, iki ülke ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğine olan inancını dile getirerek, konuşmasının sonunda Kazakistan'ın 28'inci bağımsızlık gününü kutladı.

- "Ticaret hacminin 3 milyar doları aşması bekleniyor"

Büyükelçi Saparbekulı da Kazakistan'ın 28 yıl önce bağımsızlığını kazanmasının, ülkesinin tarihinde büyük sıçrama noktası olduğunu vurguladı.

Saparbekulı, "Kazakistan, bağımsızlığının ardından kardeş Türkiye'nin her türlü desteğini gördü ve Kazakistan da her zaman Türkiye'nin yanında oldu, olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyarette, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın güçlendirilmesi bağlamında çeşitli toplantılar yapıldığını anımsatan Saparbekulı, "Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin bu sene sonu itibarıyla 3 milyar doları aşması bekleniyor." bilgisini paylaştı.

Saparbekulı, "Birlik olmadan dirlik olmaz." sözüne atıfta bulunarak, "Biz, ayrı ayrı iki devletiz ama tarihi bağlarla geleceğe inşallah tek devlet ve tek millet olarak yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, konuşmaların ardından, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) tarafından Nazarbayev'e verilen "Türk Dünyası Diriliş Ödülü"nü Kazak Büyükelçi Saparbekulı'ya takdim etti.

Resepsiyon, ikramların ardından sona erdi.

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