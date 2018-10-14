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Ankara'da 'Kedi Güzellik Festivali'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi'nin Ankara Kedisi'ni dünyaya tanıtmak ve hayvan sevgisi aşılamak amacıyla düzenlediği '3'üncü Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali'nde bu yıl 200 kedi yarıştırıldı.

Pursaklar Belediyesi'nin Ankara Kedisi'ni dünyaya tanıtmak ve hayvan sevgisi aşılamak amacıyla düzenlediği '3'üncü Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali'nde bu yıl 200 kedi yarıştırıldı. Festivalde, Rukiye Söğüt'e ait 'Pamuk' isimli kedi birinci oldu.

Pursaklar Belediyesi tarafından ilki 2012 yılında düzenlenen ve son 3 yıldır da uluslararası hale getirilen 'Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali' Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Veterinerler tarafından kontrolleri yapılan 200 kedi podyuma çıkartıldı. Festivale Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan ve Orhan Yeğin'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

'HAYVANLARA KARŞI SEVGİ VE MERHAMET İÇİNDE OLMAMIZ GEREKİR'
Amaçlarının nesli tükenmekte olan Ankara Kedi'sini korumak ve hayvan sevgisi aşılamak olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Amaç hayvan sevgisini aşılamak ve Ankara Kedisi'ni Dünya'ya daha fazla tanıtmaktı. Şükürler olsun buna da bugün ulaşmış bulunuyoruz. Hayvanlara karşı şiddet değil sevgi ve merhamet içinde olmamız gerektiğini de bir şekilde burada sizler ve sizlerin aracılığıyla gençlerimize ve çocuklarımıza ulaştırmış bulunuyoruz" dedi.

'ANKARA KEDİSİ ÇOK NADİDE BİR DEĞERDİR'
Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ise Ankara'nın başkent olmasının yanı sıra Ankara kedisi, keçisi, tavşanı, simidi gibi bir çok değere sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Ankara bir kültür ve kadim bir şehirdir. Ankara'nın değerlerini ortaya çıkarmak üzere yapılan bütün çalışmalar Ankara'ya yapılan en büyük hizmettir. Ankara kedisi çok nadide bir değerdir. Onun korunması konusunda yapılan çalışmalar diğer nadide türlerin korunmasına da örnek teşkil etmektedir. Bu çalışmaların artarak devam etmesini ve Pursaklar'a, Ankara'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum."

'KEDİ SEVGİSİ AYRI BİR SEVGİDİR'
Festivalde bulunmak mutluluk duyduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise şöyle konuştu:
"Tebessüm şehri Pursaklar'a böyle güzel faaliyetler çok yakışıyor. Hayvan sevgisi özellikle de kedi sevgisi ayrı bir sevgidir. Benim de bir kedim vardı. 8 Nisan 1968 tarihinde vefat etti. Kendisine bir cenaze merasimi düzenlemiştim. Hayvanlar da evin bir parçası gibi oluyor ve onların vefatı da derin bir üzüntüye sebep oluyor. Ondan sonra evde hayvan beslememeyi düşündüm ama yine de duramıyoruz kedi sevgisi ayrı bir sevgi. Kedi sevenleri de ayrıca canı gönülden kutluyorum. Ayrıca köpeklerin de petshoplarda satılmasının da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğrusu sokaktaki hayvanların sahiplenilmesi."

BİRİNCİ OLAN KEDİNİN SAHİBİNE BALKAN TURU
Konuşmaların ardından yarışmaya getirilen kediler, jüri üyeleri tarafından göz, tüy ve fiziksel özelliklerine göre değerlendirildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada 'Pamuk' isimli kedisiyle birinci olan Rukiye Söğüt'e Balkan Turu, 'Pascal' isimle kedisiyle ikinci olan Fadime Aydın'a Antalya Tatili ve 'Herkül' isimli kedisiyle 3'üncü olan Yunus Başıbüyük'e Karadeniz turu hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

-Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara'nın konuşması

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın konuşması

-Luci isimli kedinin sahibi ile röportaj

-Salondan ve kedilerden detaylar

Haber-Kamera:Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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