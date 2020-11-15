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Ankara’da keşif yaparken yakalanan 2 DEAŞ’lı tutuklandı

15.11.2020 09:05 | Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat Şube Müdürlüklerince ve Ankara MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde iken aktif silahlı faaliyet gösteren ve Türkiye’de keşif yaptıkları sırada yakalanan 2 terörist tutuklandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Ankara MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde iken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Türkiye’de keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları öğrenilen yabancı uyruklu A.E.E.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat Şube Müdürlüklerince ve Ankara MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde iken aktif silahlı faaliyet gösteren ve Türkiye’de keşif yaptıkları sırada yakalanan 2 terörist tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Ankara MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde iken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Türkiye’de keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları öğrenilen yabancı uyruklu A.E.E. ve H.E.E. tespit edildi. Harekete geçen ekipler, her iki teröristi yaptıkları takip ve deşifre çalışmaları sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar ile Ankara’da yakaladı.

Telefonundan koordinat belirleme programı kılavuzu çıktı
Teröristlerin saklandıkları hücre evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca yapılan detaylı incelemelerde Avusturya’da gerçekleşen eyleme ilişkin videoların da bulunması üzerine dijital inceleme uzmanları tarafından yapılan ayrıntılı dijital kazıma çalışmalarında DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekildiği değerlendirilen çok sayıda video ve fotoğraf ortaya çıkarıldı. Yine incelemeler neticesinde A.E.E.’nin cep telefonunda koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu harita ile konum paylaşma özelliğine sahip bir programın kullanım kılavuzunun silinmiş olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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