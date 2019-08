Ankara’da “Kıbrıs Resepsiyonu”

“Söylemlerimizle, yaptıklarımızla, biz her zaman barışı destekledik, istikrarı destekledik”

Türkiye ve KKTC’nin barış ve istikrardan yana olduğunu her fırsatta gösterdiğini aktaran Bakan Akar, “Söylemlerimizle, yaptıklarımızla, biz her zaman barışı destekledik, istikrarı destekledik. Ülkemiz için, bölgemiz için ve KKTC ile birlikte tüm ada için barış ve istikrar için yapılması gerekenleri teklif ettik, bunlar üzerinde çalıştık, bu şekilde olaylara baktık, bu şekilde olaylara yaklaştık. Bu konuda üzerimize düşen neyse, bunların hepsini yaptık. Yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta deniz yetki alanlarının, eşit egemen haklarının korunması ve kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktayız”

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmalarıyla ilgili ortak komite kurulması teklifinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kabul görmediğini söyleyen Bakan Akar, “Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta deniz yetki alanlarının, eşit egemen haklarının korunması ve kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktayız. Bu gerçekten somut, mantığı olan bir yaklaşım fakat bunun anlaşılmasında bazı güçlükler çektiğimizi de ifade etmek isterim” dedi.