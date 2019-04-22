Ankara'da Kılıçdaroğlu'na saldırıya protesto

Ankara'da yapılan basın açıklamasıyla, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı protesto edildi. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Yapılan sıradan bir saldırı değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır" dedi.

CHP Ankara İl Teşkilatı, partinin il binası önünde basın açıklaması düzenleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasına tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri ile çok sayıda kişinin katıldığı eylemde grup adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, bu tarz provokatif saldırılara boyun eğmeyeceklerini ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Güvener, "Buradan iktidara sesleniyoruz. Bu saldırının kimler tarafından tertiplendiğinin bir an önce saptanmasını istiyoruz. Bir an önce ülkemizdeki iç huzuru kimin bozmak için tertiplediğini açığa çıkartın" diye konuştu.