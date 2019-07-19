Ankara'da kilometre dolandırıcılarına 'Sayaç' operasyonu: 5 tutuklama

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, otomobillerin kilometresini düşürüp, hasarlarını gizleyerek yaklaşık 60 kişiyi dolandıran 7 kişilik çete, polisin 'Sayaç' adlı operasyonuyla çökertildi. Kendilerini polis olarak tanıtıp, şifreli dil kullanan çete üyelerinden 5'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, üst üste gelen otomobil dolandırıcılığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Polis, izine ulaştığı 7 kişilik çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışma neticesinde belirlenen adreslere polis tarafından operasyon düzenlendi. 'Sayaç' adı verilen operasyonda, çete üyesi 7 kişi de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise kilometresi düşürülmüş ve satışa hazırlanmış çok sayıda araçla birlikte, araçların kilometrelerinin düşürülmesinde kullanılan cihazlar, sahte ekspertiz raporları, yüklü miktarda para ve çok sayıda araç ruhsatı ele geçirildi.

60 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Öte yandan ekipler tarafından yapılan araştırmalarda çetenin, otomobillerin kilometrelerini düşürerek, hasarlarını gizlediği ve kamyonet tarzı araçları, otomobil olarak tanıtıp ardından internet sitelerine ilan verdiklerini tespit etti. Çetenin bu yöntemle, çoğu Ankara dışından olmak üzere yaklaşık 60 kişiyi dolandırdığı saptandı.