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Ankara'da kilometre dolandırıcılarına 'Sayaç' operasyonu: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 00:34 | Son Güncelleme

ANKARA'da, otomobillerin kilometresini düşürüp, hasarlarını gizleyerek yaklaşık 60 kişiyi dolandıran 7 kişilik çete, polisin 'Sayaç' adlı operasyonuyla çökertildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, otomobillerin kilometresini düşürüp, hasarlarını gizleyerek yaklaşık 60 kişiyi dolandıran 7 kişilik çete, polisin 'Sayaç' adlı operasyonuyla çökertildi. Kendilerini polis olarak tanıtıp, şifreli dil kullanan çete üyelerinden 5'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, üst üste gelen otomobil dolandırıcılığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Polis, izine ulaştığı 7 kişilik çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışma neticesinde belirlenen adreslere polis tarafından operasyon düzenlendi. 'Sayaç' adı verilen operasyonda, çete üyesi 7 kişi de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise kilometresi düşürülmüş ve satışa hazırlanmış çok sayıda araçla birlikte, araçların kilometrelerinin düşürülmesinde kullanılan cihazlar, sahte ekspertiz raporları, yüklü miktarda para ve çok sayıda araç ruhsatı ele geçirildi.

60 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Öte yandan ekipler tarafından yapılan araştırmalarda çetenin, otomobillerin kilometrelerini düşürerek, hasarlarını gizlediği ve kamyonet tarzı araçları, otomobil olarak tanıtıp ardından internet sitelerine ilan verdiklerini tespit etti. Çetenin bu yöntemle, çoğu Ankara dışından olmak üzere yaklaşık 60 kişiyi dolandırdığı saptandı.

POLİS OLARAK TANITIP, ŞİFRELİ DİL KULLANDILAR

Polis, çete üyelerinin araçları sattıkları mağdur kişilere kendilerini farklı isimlerle tanıttığını ve güven vermek için kendilerini polis olarak tanıttıklarını belirledi. Ayrıca, satacakları araçları daha önceden anlaştıkları computest firmasına götürdükleri ve burada ise araçların hasar bilgilerini gizler nitelikte ekspertiz raporları düzenledikleri saptandı. Şüphelilerin, kendi aralarında müşterilere sattıkları hasarları gizlenmiş araçlara 'mezar' adını vererek 'ben o arabayı mezar yaptım', 20 saniyede kilometresini düşürdükleri araçlar için ise 'ameliyattan çıktı' şeklinde şifreli dil kullandıkları öğrenildi.

5 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 5 bin kilometredeki bir otomobilin, kilometresini sıfıra düşürüp, fabrikadan çıkmış görüntüsü verebilmek için de koltuklarına poşet geçiren çete üyelerinin, otomobili galerici olan arkadaşlarına 'sıfır kilometre' diyerek sattıklarını da tespit etti. Çete üyesi 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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