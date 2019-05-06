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Ankara'da, kırılan ağaç dalı üzerine düşen emekli polis yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

Olay, saat 12.00 sıralarında Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen emekli polis, ağacın altına gelerek bir süre durdu. Bu sırada kırılan ağaç dalı emekli polisin üzerine düştü. Başına aldığı darbe ile yere yığılan emekliye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında emekli polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Emekli polisin üzerine ağaç dalı düşmesi

Haber-Kamera: ANKARA/DHA

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