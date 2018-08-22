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Ankara'da kısa devre yapan elektrik telleri korku yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören İlçesi'nde kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korku yarattı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Keçiören İlçesi'nde kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korku yarattı.
Olay, gece saatlerinde Keçiören Atapark Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla oluşan patlama sesleri sonrası kıvılcımlar, geceyi aydınlattı. Mahalle de korkuya neden olan patlama sesleri, vatandaşları tedirgin etti. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, aynı olayın geçtiğimiz günlerde de yaşandığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Patlama sesleri
-Kıvılcım oluşması

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