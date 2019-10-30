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Ankara'da 'Kızılay Haftası Sokağı' açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 'Kızılay Haftası' kapsamında çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği Kızılay Haftası Sokağı, törenle açıldı.

Selen YALAZ- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 'Kızılay Haftası' kapsamında çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği Kızılay Haftası Sokağı, törenle açıldı.
Türk Kızılay'ın Etimesgut ilçesindeki yerleşkesinde hazırlanan Kızılay Haftası Sokağı'nın açılışına Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrenciler katıldı. Kınık, hafta boyunca Kızılay'ın çalıştığı alanlarla ilgili bilgi vereceklerini, yetkinlikler kazandırmaya çalışıp, Kızılay’ın yaptıklarını duyurmaya çalışacaklarını söyledi. Kınık, "Yardımlaşma, dayanışma, afet bilinci gibi konuların bir hafta boyunca konuşulmasını sağlamaya çalışacağız. Bu eğitim her eve her çocuğa lazım. 1-2 senedir bunu gelenek haline getirdik. Bu sokakta, yaptığımız faaliyetleri anlattığımız köşelerimiz var. Hem Ankara’da hem de Ankara dışında okuyan çocuklarımız buraları ziyaret ediyorlar. Yine burada deprem simülasyonları, ilk yardım uygulamaları var. Çocuklarla birlikte bu haftayı dolu dolu kutluyoruz" dedi.
30 BİN ÖĞRENCİ KATILACAK
Kızılay Haftası Sokağı'nda, yaklaşık 30 bin öğrencinin katımıyla aktiviteler ve tanıtım günleri düzenlenecek. Sokakta, afetlerden korunma eğitimi, çocuk dostu oyun aracında öğrenci etkinlikleri, sahne gösterileri, geleneksel sokak oyunlarıyla dolu dolu zaman geçirecek olan öğrenciler, iyilik kolisine koydukları oyuncaklarla da yardım etme bilincini kazanma fırsatı bulacak. TRT Çocuk kanalı karakterleri Maysa ile Bulut ve Arda ile Ceren’in maskotlarının da yer alacağı etkinlikte, deprem simülasyon TIR'ı, afet haberleşme araçları ve öğrencilerin yaptığı resimler de sergilenecek. Ayrıca ziyaretçilere, kumbara, ilk yardım kitapçığı ve iyilik ajandam kitabı hediye edilecek. Kızılay Haftası Sokağı'nı geçen yıl 20 bin öğrencinin ziyaret ettiği belirtildi.

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