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Ankara’da Kobani Olayları ve IŞİD Operasyonu

27.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Kobani olaylarına ilişkin geçen ay düzenlenen operasyonun ardından bugün, yeni bir soruşturma başlatıldı. Ankara merkezli 7 ili kapsayan soruşturmada, 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 3 kişi yakalandı.

Ankara’da Kobani Olayları ve IŞİD Operasyonu

Kobani olaylarına ilişkin geçen ay düzenlenen operasyonun ardından bugün, yeni bir soruşturma başlatıldı. Ankara merkezli 7 ili kapsayan soruşturmada, 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 3 kişi yakalandı. Ankara’da IŞİD’e yönelik operasyondaysa 7 şüpheli yakalandı.

Bundan 6 yıl önce, 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında meydana gelen, Kobani protestolarıyla ilgili ikinci kez operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 7 ili kapsayan soruşturmada, 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yakalanamayan şüphelilerden 19’unun PKK’nın dağ kadrosuna katıldığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi; “06-07-08/ Ekim 2014 tarihlerinde, Ülkemiz genelinde “KOBANİ” olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında ‘Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b’ üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları doğrultusunda; şiddet eylemlerinde meydana gelen ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu bilgilerine ulaşılan, yine bir kısmının örgüt tarafından kadro eğitimi almış olup PKK/KCK’ya bağlı

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