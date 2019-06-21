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Ankara'da komşu kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

Ankara'da komşu kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü, eşi ile oğlu yaralandı.

Tuzla Mahallesi'ndeki apartmanda aralarında husumet bulunan Kadir D. ile komşuları Kuddusi, eşi Fidan ve oğlu Muhammed Altundağ arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Kadir D'nin tüfekle ateş açması sonucu Fidan Altundağ olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı.

Sağlık durumu ağır olan baba ve oğlu, ambulansla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadir D. polislerce gözaltına alındı.

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Ankara komşu kavgası

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