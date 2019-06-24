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Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 04:16 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkarak kafeye dalan otomobilin kadırn sürücüsü yaralandı.  Olay, gece saatlerinde Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı

Fatih POYRAZ- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkarak kafeye dalan otomobilin kadırn sürücüsü yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arzu Turna idaresindeki 49 AB 980 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünden çıktı. Kaldırama çarparak savrulan otomobil, yol üzerinde kapalı olan bir kafeye girdi. Kazada, sürücü Arzu Turna yaralanırken, otomobil ve kafede hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı, yapılan ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Turna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldıAnkara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldıAnkara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldıAnkara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı

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