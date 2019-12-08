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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 06:10 | Son Güncelleme

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, cadde üzerinde görev amaçlı park halinde bulunan polis aracına çarpması sonucu, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, cadde üzerinde görev amaçlı park halinde bulunan polis aracına çarpması sonucu, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen M.A. idaresindeki 60 HZ 030 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, görev amaçlı cadde üzerinde park halinde bulunan polis aracına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışığı levhasını çarpıp dururken, polis aracı da kaldırıma savruldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü M.A. ve 2 polis memuru, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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