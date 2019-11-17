ANKARA’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 4 YARALI

ANKARA’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Satılmış C. idaresindeki 06 BEB 754 plakalı otomobil, Dumlupınar Bulvarı üzerindeki yol çalışması nedeniyle 2629’uncu Cadde istikametine dönerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Satılmış C. ile birlikte araçta bulunan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bilkent Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

