Ankara’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Bala ilçesinde meydana geldi. Karakeçili istikametinden Kulu yönüne seyir halinde olan Fatih Süleyman Demir yönetimindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Fatma Çayan Yıldız ile Hüseyin Ay’ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Hilal Kartal Ay, Ahmet Kamil Yıldız ve sürücü Fatih Süleyman Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hilal Kartal Ay ile Ahmet Kamil Yıldız da, burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Sürücü Demir’in ise tedavisinin devam ettiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

