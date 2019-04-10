HABER

Ankara'da köpeklerin zehirlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin telef olmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeğinin telef olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünce sokak köpeklerinin zehirlenerek telef olduğu iddialarını soruşturmak üzere özel ekip kuruldu.

Ekiplerin çalışmasıyla bir şüpheli belirlenen adreste yakalandı.

Polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Batıkent semti Turgut Özal Mahallesi'nde dün çok sayıda sokak köpeğinin yedikleri tavuk etinden zehirlendiği ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine gitmişti.

Yapılan incelemede 13 sokak köpeğinin telef olduğu belirlenmişti.

PARTNERDikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...Dikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...
İstanbul'da gümrük kaçağı 2 bin 560 adet oto yedek parçası ele geçirildiİstanbul'da gümrük kaçağı 2 bin 560 adet oto yedek parçası ele geçirildi
Gürsu’nun AB kültür başkenti olması hedefleniyorGürsu’nun AB kültür başkenti olması hedefleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara gözaltı sokak köpeği zehirlendiği iddiası

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Omzuna korkuluk demiri saplandı

Korkunç! Omzuna korkuluk demiri saplandı

Polis haftası kutlamalarında off-road ve drift şov

Polis kutlamalarında drift şov

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Mimar Sinan'ın sırrı topraklarından çıktı! Meğer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.