Ankara'da köpeklerin zehirlenmesi

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde zehirlenen sokak köpeklerinden 7'sinin Eryaman'da bir klinikte tedavisi sürüyor.

Köpeklere ilk müdahaleyi yapan veteriner hekimlerden Şevki Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içlerinde bir yavru köpeğin de bulunduğu hayvanların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Gök, dün akşam saat 19.00'da bir hayvanseverin kendilerini aramasıyla olay yerine gittiklerini ve çok vahşice görüntülerle karşılaştıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

"Canların her birinin bir tarafta hayata gözlerini yumduklarını fark ettik. Tabii zehirden etkilenmiş ama henüz hayatını kaybetmemiş canların da orada ilk müdahalelerini yaptık, akabinde kliniğimize aldık. Burada bazılarının mideleri yıkandı, bazılarına daha farklı işlemler uygulandı. 8 canımızdan 7'sinin hayati riski ortadan kalkmış gözüküyor ama tabii müşahede sürecimiz veya yoğun bakım sürecimiz hala devam edecek."

- "7'sini hayata tutundurabilmenin sevincini yaşıyoruz"

Müdahaleyi, 10'u klinikte, 4'ü olay yerinde olmak üzere 14 kişilik bir ekibin gerçekleştirdiğini aktaran Gök, "Orada ilk müdahaleyi yapanlar, sonrasında burada uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilen müdahaleler oldu. 7'sini hayata tutundurabilmenin sevincini bu şekilde yaşıyoruz ama kaybettiklerimiz için oldukça üzgünüz. Bir tanesini kaybettik. O da kliniğimize gelemeden yolda hayatını kaybetti." diye konuştu.