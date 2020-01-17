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  4. Ankara’da korkutan kaza: 5 yaralı

Ankara’da korkutan kaza: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Ankara’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi.

Ankara’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2113. Sokak ile 1940. Cadde’nin kesişiminde Salih A. idaresindeki 06 RVD 83 plakalı otomobil ile Zeynep F. idaresindeki 06 KJ 977 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 06 KJ 977 plakalı araçta bulunan sürücü Zeynep F. ile Melek A, Gülten C, Gül Ö. ve Derya F. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan 2 kişiyi kısa sürede çıkarttı. Yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Diğer aracın sürücüsü Salih A. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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