HABER

Ankara’da korkutan yangın: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 04:55 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında, evde mahsur kalarak yaralanan Gülseren S.

ANKARA’nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında, evde mahsur kalarak yaralanan Gülseren S. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Gülseren S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gece saatlerinde Demetgül Mahallesi 417. Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesiyle Gülseren S. evde mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan Gülseren S.’yi alevler arasından çıkartırken, sağlık ekipleri de yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Öte yandan polis, sokakta çevre güvenliği aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangında evin bazı odaları kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Ankara’da korkutan yangın: 1 yaralıAnkara’da korkutan yangın: 1 yaralı
Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandıKüçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.