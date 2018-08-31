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Ankara'da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 21:39 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 9 katlı apartmanın çatı kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ankara'da korkutan yangın

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 9 katlı apartmanın çatı kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 20.45 sıralarında Çankaya Çukurambar Kızılırmak Mahallesi 1450'nci Sokak üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın çatısında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada apartmanda bulunan kişiler binayı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıyı tamamen kaplayan alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yangın, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü. Mahalle sakinleri de yangını panik içerisinde izledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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