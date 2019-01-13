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Ankara'da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 18:11 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ankara'da korkutan yangın

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Saat 16.00 sıralarında Etimesgut Piyade Mahallesi 1681'inci cadde üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın dubleks ev olarak kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı anda çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede çatı katını tamamen kapladı. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanda ve çevrede paniğe neden olan yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Yangın sonrası binanın çatı kısmında büyük hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ankara'da korkutan yangınAnkara'da korkutan yangın

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