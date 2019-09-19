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Ankara’da korkutan yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 22:43 | Son Güncelleme

Ankara’da korkutan yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi ANKARA’nın Kalecik ilçesinde meydana gelen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara’da korkutan yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi

ANKARA’nın Kalecik ilçesinde meydana gelen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerin, 4 kuzene ait olduğu öğrenildi.
Yangın, öğle saatlerinde Yeni Çöte Mahallesi’nde meydana geldi. Halit Çınar'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan kuzenleri Metin, İlhami ve Mahmut Çınar'a ait evlere sıçradı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alınan yangında kimse yaralanmazken, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
- Olay yerinden görüntü
- Ekiplerin çalışması
Haber: Hasan AKYILDIZ/ANKARA, (DHA)

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