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Ankara'da korkutan yangın: 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki Samanpazarı bölgesinde iş yerinde yangın çıktı.

Ankara'da korkutan yangın: 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki Samanpazarı bölgesinde iş yerinde yangın çıktı. Hızla büyüyen alevlerin bitişikteki dükkanlara sıçraması sonucu 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Kale Mahallesi Koyunpazarı Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında hızla yayılan alevler, bitişikteki 5 iş yerlerine de sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi araç trafiğine kapattı. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanma ihtimaline karşılık olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Haberi alan iş yeri sahipleri olay yerine akın etti. Sinirlerine hakim olamayan bazı iş yeri sahipleri arasında ufak çaplı tartışma yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Yangında, 6 iş yeri de kullanılamaz hale geldi.
Alevleri görüp itfaiyeye haber verdiğini belirten bir kişi, 8 iş yerinin yandığını iddia etti. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

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Ankara'da korkutan yangın: 6 iş yeri kullanılamaz hale geldiAnkara'da korkutan yangın: 6 iş yeri kullanılamaz hale geldiAnkara'da korkutan yangın: 6 iş yeri kullanılamaz hale geldiAnkara'da korkutan yangın: 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi

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