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  4. Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı

Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 12:30 | Son Güncelleme

Ankara'da, koronavirüse karşı ilaç sattığı yalanını söyleyerek, yanına yaklaştığı yaşlı adamın cüzdanını gasbeden C.Ö., güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. 

Ankara'da C.Ö., Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere de yayılan koronavirüse karşı ilaç sattığı yalanını söyleyerek, yaşlı adamın yanına yaklaştı.

İkna olan yaşlı adamın ilaç satın almak için para vermek üzere çıkardığı cüzdan, C.Ö. tarafından gasbedildi.

C.Ö., cüzdanla kaçarken, yaşlı adamın şikayeti üzerine Ankara Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, C.Ö.'nün yerini belirledi. Kısa sürede yakalanan C.Ö., gözaltına alınırken, emniyette sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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