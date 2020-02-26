Ankara'da koronavirüs karantinası başladı

Karantina uygulanan iki hastenede önlemlerin artırıldığı belirtildi.İran'da şimdiye kadar 19 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgını nedeniyle Çarşamba günü Türkiye'ye getirilenlerin karantina süreci başlatıldı. Tahran'dan Ankara'ya götürülen 132 yolcu ve uçaktaki 10 mürettebatın için iki hastanede numunelerin alınmaya başladığı açıklandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 132 yolcu ve 10 mürettebat, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Tıbbi Gözlem Kliniği'ne nakledildi. Dördünde öksürük, ikisinde boğaz ağrısı şikayeti bulunan, diğerlerinde ise hastalık belirtisi bulunmayan toplam 142 kişinin, başka hasta bulunmayan iki hastanede tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacağı bilgisi verildi.

Karantina süreci boyunca söz konusu kişilerden numuneler alınarak kontrol edilecek. Aralarında çocukların da bulunduğu gözlem altındaki yolculara tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar "tıbbi atık" olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacağı belirtildi.