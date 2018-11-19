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Ankara'da kumar operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 12:55 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis ekipleri, Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

Ankara'da kumar operasyonu: 22 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri, Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesinde bulanan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kaçmaması için çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra binaya operasyon düzenledi. Polisin binaya girmesiyle birlikte paniğe kapılan şüpheliler, masaların üzerinden atlayarak yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı. Operasyonda yaşanan arbede sonucu kumar oynanan iş yerindeki sandalye ve masalar hasar görürken, kaçmaya çalışan 22 kişi gözaltına alındı.
İLK GECEDE YAKALANDILAR
Dışarıdan iş yeri gibi görünen kumarhanenin yeni kurulduğu ve şüphelilerin ilk gecede yakalandığı öğrenildi. Operasyonda çok sayıda tombala kartı ve oyun pulu ele geçirilirken, oyunda kullanılan makinenin, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından baskın sırasında kaçırıldığı belirtildi. Gözaltına alınan 22 kişiden işletmeci O.B. ve K.G. ile çalışanlar E.A. ve B.V.'ye 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı. Kumar oynadıkları belirlenen 18 kişinin her birine ayrı ayrı 259 TL olmak üzere toplam 4 bin 662 lira para cezası uygulandı.

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Ankara'da kumar operasyonu: 22 gözaltıAnkara'da kumar operasyonu: 22 gözaltıAnkara'da kumar operasyonu: 22 gözaltı

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