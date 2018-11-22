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Ankara'da 'kumar' operasyonu: 85 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

ANKARA'da, polis ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 9'u çalışan 85 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 'kumar' operasyonu: 85 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, polis ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 9'u çalışan 85 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gece saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda; çalışanlar H.Ç., A.Ç., Y.P., F.Y., E.A., B.D., E.Y., E.C. ve S.Ç. ile kumar oynadıkları tespit edilen 76 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin, elindeki kutu ile operasyon sırasında kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin elinde tombala makinesi olduğu belirlendi. İş yerini sahibi S.Ç. ile H.K.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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Ankara'da 'kumar' operasyonu: 85 gözaltıAnkara'da 'kumar' operasyonu: 85 gözaltıAnkara'da 'kumar' operasyonu: 85 gözaltıAnkara'da 'kumar' operasyonu: 85 gözaltı

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