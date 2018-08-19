Ankara'da kurban pazarında satış var memnuniyet yok

ANKARA'da Kurban Bayramına az bir süre kala kentin en büyük kurbanlık satış noktası olan Yakacık Kurban Pazarı'nda, kurbanlıkların yüzde 90'nı satıldı. Ancak besicilerden bazıları zararına satış yaptıkları gerekçesiyle, alıcılar da fiyatları pahalı buldukları için durumdan memnun değil.

Ankara'da bir çok farklı noktada kurulan kurban satış pazarlarının en büyüğü Yenimahalle Yakacık'ta. Yaklaşık 500 çadır kapasiteli pazarda bu yıl yaklaşık 250 çadırda kurbanlık satışı yapılıyor. Besiciler maliyetlerdeki artış nedeniyle birçok kişinin artık besicilik yapmadığını bu nedenle pazara getirilen hayvan sayısında düşüş olduğunu belirtiyor.

ÇADIR KİRALARI BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Pazarda en düşüğü 10, en büyüğü ise 50 büyükbaş hayvan kapasitesine göre çadırlar bulunuyor. Çadır kiraları ise 15 günlüğü bin liradan başlıyor. Küçükbaş hayvanlarda da kapasitesine göre çatır kiraları değişiyor. Besiciler, besi maliyetleri dışında yol ve çadır maliyetlerinin de fiyatlara etkisi olduğunu söylüyor.

SATIŞ VAR HEYACAN YOK