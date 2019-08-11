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Ankara'da kurbanlar yine açık alanlarda kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:45 | Son Güncelleme

ANKARA'da tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar, kurbanlarını belediyelerin belirlediği kesim noktaları dışında açık alanlarda kesti.

ANKARA'da tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar, kurbanlarını belediyelerin belirlediği kesim noktaları dışında açık alanlarda kesti.
Başkent'te Kurban Bayramının birinci günü vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren ibadetlerini yerine getirmek için aldıkları kurbanlıklarını kesmeye başladı. Ankara genelinde belediyelerin belirlediği kesim noktalarında sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Öğle saatlerinde bu yoğunluk daha da arttı. Vatandaşlar, kesim noktalarında veteriner hekim nezaretinde kurban ibadetlerini yerine getirdi.
Bazı kişiler, tüm uyarılara rağmen kesim noktaları dışındaki açık alanlarda kurbanlarını kesmeyi tercih etti. Birçok kişi, sokak ortasında, evlerinin bahçesinde ve boş arazilerde kesim yaptı. Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yol kenarlarında ve boş arazilerde yapılan kesimler, objektiflere yansıdı. Kurban keserken elini, kolunu, bacağını keserek yaralanan acemi kasaplar da hastanelerde tedavi edildi.

Görüntü Dökümü:
-Açık alanlarda kurban kesenler
-Drone ile havadan çekilen görüntüler
-Yaralı acemi kasapa sağlık ekiplerinin müdahalesi
Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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