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Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 02:15 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında eğlenen 2 kişi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından otomobillerinin içerisinde kurşunlandı.

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında eğlenen 2 kişi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından otomobillerinin içerisinde kurşunlandı. Kaza yapan otomobildeki yaralanan 2 kişiden 1’inin durumu ağır.
Olay, saat 23.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Bayındır-1 Sokak’ta meydana geldi. Eğlence mekanında bir süre eğlenen G.A. ve M.G. isimli biri kadın iki kişi, mekandan ayrıldıktan sonra kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından takip edilerek 06 BMF 502 plakalı otomobillerine bindikleri sırada takip eden şahıslar tarafından üzerlerine ateş açıldı. G.A., silahtan çıkan kurşunların başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanırken yanında bulunan kadın M.G. ise kolundan yaralandı. Olay sonrasında otomobiliyle kaçmaya çalışan M.G, direksiyon hakimiyetini kaybederek Aksu Caddesi üzerindeki duvara çarparak durabildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye erlerinin çalışması sonucu kabin içerisinden çıkarılırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti.
Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

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