Ankara'da kurulan Natural TV, Afrika'da 500 milyon kişiye ulaşıyor

ANKARA'da Türk iş adamları tarafından 1,5 yıl önce kurulan Natural TV, yaptığı İngilizce ve Fransızca yayınlar ile Afrika'nın 22 ülkesinde 500 milyon kişiye ulaşıyor. İş adamları Ali Aydınoğlu ile Tuncay Demir tarafından Ankara'da 1,5 yıl önce Afrika'ya yönelik televizyon kanalı kuruldu. Başkent'teki merkezinden İngilizce ve Fransızca yayın yapan Natural TV, Lüksemburg merkezli uydu şirketi Astra üzerinden yayınlarını gerçekleştiriyor. Televizyonun yayın ekibinin çoğunluğunu Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrenciler oluşturuyor. Afrika'nın 22 ülkesinde 500 milyon kişiye ulaşan kanalda haberden spora, sağlıktan ekonomiye kadar birçok program yer alıyor. 'UMDUĞUMUZUN ÜZERİNDE POTANSİYEL YAKALADIK' Televizyon kanalının kurucu ortaklarından olan Ali Aydınlıoğlu, Afrika'da yayıncılık alanındaki hakimiyetin Fransız televizyon kanallarında olduğunu, kendilerinin ise 1,5 yıldır yayın yaptıklarını söyledi. Afrika'da izlenme oranlarından mutlu olduklarını belirten Aydınoğlu, "Özellikle Türk filmlerine çok yoğun bir ilgi var. Yayın yaptığımız 22 ülkede 500 milyon hane halkı bizi izleyebiliyor. Burada Afrikalı arkadaşlar var çalışan, onlarla da sürekli iletişimde bulunuyor Afrikalı akrabaları. 'Biz sizi izliyoruz, çok güzel yayınlarınız' diye çok güzel bilgiler geliyor. Yani umduğumuzun üzerinde çok güzel bir potansiyel yakaladık" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler Samsun’da ’Kenevir Araştırma Enstitüsü’ kuruldu Şehit yakınları ve gaziler Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı gezdi

'YENİ DİZİ ANLAŞMALARI YAPTIK' Kanalda çalışan 30 kişi içinde Afrikalı öğrencilerin ağırlığına işaret eden Ali Aydınlıoğlu, İngilizce ve Fransızca yayın yapan kanalın yakın zamanda Türk dizilerini de yayınlamaya başlayacağını söyledi. Aydınlıoğlu, "Ezel diye bir filmi oynattık, insanlar telefon açıp soruyor, 'Bundan sonraki bölümde ne oldu, ne zaman yayınlayacaksınız' diye. 'Türkçe Öğreniyorum' diye bir program koyduk. Afrikalı arkadaşlarımız bir öğretmen gibi tahtanın başına geçerek Türkçe ders veriyorlar, ona da çok güzel ilgi var. İlk televizyonu kurduğumuz zamanlarda bizim program akışımızı sağlayacak önemli verilerimiz yoktu, şimdi bunları da elde ettik. Yeni dizi, film anlaşmalarımızı yaptık. Afrika'nın birçok ülkesinde sıkıntı, kargaşa var, haberlere çok ilgi duyuyorlar. Türk kültürünü de tanıtıyoruz. Ekonomiyi, sağlıkta yaptıklarımızı anlatıyoruz" diye konuştu. TRABZONSPOR HAYRANI RUANDALI SPİKER Kanalda spor spikeri olarak çalışan ve spor programı yapan Ruandalı Camilos Lovos (27) , Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini sürdürdüğünü belirtti. Lovos, Natural TV'nin yayınlarından önce Afrika ülkelerinde sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş spor kulüplerinin bilindiğine dikkat çekerek, "Ama şimdi çok hızlı gelişiyor ve biz de onlara yardım ediyoruz, spor haberi veriyoruz. 'Alanyaspor ne oldu, Konyaspor ne oldu?' diyorlar, şaşırıyoruz. Orada Trabzonspor'u biliyorlar, takip ediyorlar. Ben Trabzonspor'u tutuyorum. Bu yıl kesinlikle şampiyonluğu Medipol Başakşehir kazanacak" dedi.