Ankara'da 'kuvvetli sağanak' uyarısı

ANKARA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından, yağış ihtimaline karşı Başkentlileri uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da önceki gün sele neden olan sağanak yağışların devam edeceğini açıkladı. Meteoroloji'nin Twitter hesabından yapılan uyarıda şöyle denildi:

"Ankara radarından alınan son verilere göre; Ankara il genelinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor. Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

YAVAŞ'TAN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile birlikte Başkent'te gökyüzü bulutlarla kaplanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da uyarıda bulundu. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarı neticesinde bugün Ankara'mızda kuvvetli yağış ihtimali öngörülmektedir. Belediye personelimiz kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızı da bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.