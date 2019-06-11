HABER

Ankara'da 'kuvvetli sağanak' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 23:17 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurdu.

ANKARA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından, yağış ihtimaline karşı Başkentlileri uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da önceki gün sele neden olan sağanak yağışların devam edeceğini açıkladı. Meteoroloji'nin Twitter hesabından yapılan uyarıda şöyle denildi:

"Ankara radarından alınan son verilere göre; Ankara il genelinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor. Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

YAVAŞ'TAN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile birlikte Başkent'te gökyüzü bulutlarla kaplanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da uyarıda bulundu. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarı neticesinde bugün Ankara'mızda kuvvetli yağış ihtimali öngörülmektedir. Belediye personelimiz kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızı da bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Avcılar'da binada yapılan haşere ilaçlamasında 6 kişi zehirlendiAvcılar'da binada yapılan haşere ilaçlamasında 6 kişi zehirlendi
GÜNCELLEME - İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandıGÜNCELLEME - İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin'den S-400 açıklaması! Tarih belli oldu

Kremlin'den S-400 açıklaması! Tarih belli oldu

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de sıcak çatışma: Yaralı askerler var!

Tunceli'de sıcak çatışma: Yaralı askerler var!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Hatay'da çöp konteynerinden yeni doğmuş kız bebek cesedi çıktı

Çöp konteynerinden çıktı! Görenleri kahretti

Sivas'ta 7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Sivas'ta 7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Mogan Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu! Kahreden detay telefonundan çıktı

14 yaşındaki Adalet'in ölümünde korkunç iddia

Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Öyle bir tuzak kurdular ki! Kendilerini jandarma olarak tanıtıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.