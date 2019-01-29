HABER

Ankara'da kuyumcuyu öldüren şüpheli Ağrı'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 09:29 | Son Güncelleme

Kuyumcuyu öldüren şüpheliler Ankara'ya getirildi ANKARA'da 15 Ocak'ta soygun için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeği ile öldüren Seyfettin Bilir'in yakalanmasının ardından, olay sırasında yanında bulunan Cüneyt Eren de Batman'da yakalandı.

Kuyumcuyu öldüren şüpheliler Ankara'ya getirildi
ANKARA'da 15 Ocak'ta soygun için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeği ile öldüren Seyfettin Bilir'in yakalanmasının ardından, olay sırasında yanında bulunan Cüneyt Eren de Batman'da yakalandı. 2 şüpheli, Ankara'ya getirildi.
450 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Mamak ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde meydana gelen olayda kar maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcuda kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra Ankara polisi güvenlik kamerasına yansıyan olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ve 8 bin 372 aracın HTS kaydı incelendi.
Dükkandan bir şey alamadan kaçan şüphelilerdan Seyfettin Bilir, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan kardeşinin evine düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Diğer şüpheli Cüneyt Eren ise evden kaçtı. Cüneyt Eren de daha sonra Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla aralarında Seyfettin Bilir'in kardeşi de olan 7 kişi de Patnos, Mardin ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.
Seyfettin Bilir, Cüneyt Eren ve diğer 7 kişi sorgulanmak üzere Ankara'ya getirildi. Şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek.

PARTNERBu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyonFETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
(Özel) Üst geçidi kullanmayan vatandaşa, motosiklet çarptı(Özel) Üst geçidi kullanmayan vatandaşa, motosiklet çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.