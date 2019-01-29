HABER

Ankara'da kuyumcuyu öldüren şüpheli Ağrı'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

Kuyumcuyu öldüren şüpheliler Ankara'ya getirildi ANKARA'da 15 Ocak'ta soygun için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeği ile öldüren Seyfettin Bilir'in yakalanmasının ardından, olay sırasında yanında bulunan Cüneyt Eren de Batman'da yakalandı.

Kuyumcuyu öldüren şüpheliler Ankara'ya getirildi

ANKARA'da 15 Ocak'ta soygun için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeği ile öldüren Seyfettin Bilir'in yakalanmasının ardından, olay sırasında yanında bulunan Cüneyt Eren de Batman'da yakalandı. 2 şüpheli, Ankara'ya getirildi.

450 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Mamak ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde meydana gelen olayda kar maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcuda kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra Ankara polisi güvenlik kamerasına yansıyan olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ve 8 bin 372 aracın HTS kaydı incelendi.

Dükkandan bir şey alamadan kaçan şüphelilerdan Seyfettin Bilir, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan kardeşinin evine düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Diğer şüpheli Cüneyt Eren ise evden kaçtı. Cüneyt Eren de daha sonra Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla aralarında Seyfettin Bilir'in kardeşi de olan 7 kişi de Patnos, Mardin ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Seyfettin Bilir, Cüneyt Eren ve diğer 7 kişi sorgulanmak üzere Ankara'ya getirildi. Şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlıların getirilişi

-Zanlıların emniyete girişi

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,(DHA)-

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Arnavutköy'de kimseye aldırmadan hırsızlık yaptılarArnavutköy'de kimseye aldırmadan hırsızlık yaptılar
Unutulmaya yüz tutmuş Jirki kilimlerine genç kızlar sahip çıktıUnutulmaya yüz tutmuş Jirki kilimlerine genç kızlar sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta şoke eden olay! Marketten aldığı pet şişedeki suyun rengi değişti

Kahramanmaraş'ta şoke eden olay! Marketten aldığı pet şişedeki suyun rengi değişti

Barış Yarkadaş Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye geçiş tarihini canlı yayında açıkladı

Canlı yayında flaş Sarıgül iddiası! 'Tarih belli oldu' deyip...

Şişli'deki bombalı araçlı saldırının şüphelisi 14 yıl sonra Van’da yakalandı

O bombacı 14 yıl sonra Van’da yakalandı

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Televizyon spikeri düğününde haber sundu

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Bütün savaş uçaklarından sorumlu general Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.