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Ankara’da ‘laf atma’ kavgası: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 00:02 | Son Güncelleme

Ankara’da bir kadına laf attığı iddia edilen grup ile onlara tepki gösteren vatandaşlar arasında kavga çıktı.

Ankara’da bir kadına laf attığı iddia edilen grup ile onlara tepki gösteren vatandaşlar arasında kavga çıktı. 8 kişinin yaralandığı kavga, kameralara yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent’te bulunan Fevzi Çakmak Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup, cadde üzerindeki parkta bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulundu. Bu sırada parkta yürümekte olan bir başka grup ise bu duruma tepki gösterdi. İki grubun tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 8 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlanırken meydana gelen taşlı sopalı kavga anları kameralara yansıdı.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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