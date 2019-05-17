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Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 00:12 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Sanayi Sitesindeki hurda lastik deposunda çıkan yangında 4 dükkan kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında İvedik Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan 1512’nci Cadde’de hurda lastiklerin depolandığı dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Sanayi Sitesindeki hurda lastik deposunda çıkan yangında 4 dükkan kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında İvedik Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan 1512’nci Cadde’de hurda lastiklerin depolandığı dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler 4 dükkanı birden sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası üzerine yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabilen yangında alevlerin sardığı 4 dükkan kül oldu. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye erlerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu
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