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Ankara'da lüks otomobil direğe çarptı 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, alt geçit girişinde bulunan yön levhasının direğine çarptı.

ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, alt geçit girişinde bulunan yön levhasının direğine çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinden Öveçler istikametine giden Mehmet Can Turan (27) kontrolündeki 34 ABE 336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine alt geçit girişinde bulunan yön levhasının direğine çarptı. Kaza sonrası hurda yığınına dönen lüks otomobilin motoru metrelerce ileri fırladı. Sürücü ile birlikte araçta bulunan Şükriye Burcu Erkoçak (28) ve Özkay Çağrı Kolcu (25) bulundukları yerde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Şükriye Burcu Erkoçak ve Özkay Çağrı Kolcu'yu araç içinden çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mehmet Can Turan ile Özkay Çağrı Kolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Şükriye Burcu Erkoçak'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü -Kaza yerinden görüntüler HaberGökhan CEYLANANKARA, (DHA)

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